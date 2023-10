"Avand in vedere mesajul RO Alert emis sambata, 21 octombrie a.c., in jurul orei 21.00, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, despre prezenta unui urs pe strada Drumul Sarii din localitatea noastra, primarul municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, s-a deplasat, de indata, in zona indicata, impreuna cu echipa de interventie constituita in acest sens, pentru luarea masurilor ce se impun in acest caz.Astfel, primarul municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici a ... citeste toata stirea