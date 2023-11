Anul 2023 reprezinta pentru Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti un moment istoric remarcabil, implinirea a 75 de ani de la infiintarea primei si celei mai prestigioase institutii cu profil petrolier din tara, in care traditia si performanta in educatie si cercetare se impletesc armonios in formarea specialistilor.A fost, este si va fi un prilej deosebit sa marcam excelenta dezvoltarii si promovarii industriei de petrol si gaze din Romania si, de asemenea, sa apreciem contributia domeniilor ... citeste toata stirea