Ursii terorizeaza localnicii din Breaza. "Unul a venit de noua ori in decurs de 12 zile pe o singura strada"

Autoritatile din orasul prahovean Breaza avertizeaza ca prezenta ursilor in localitate a devenit o amenintare constanta, animalele salbatice fiind observate pe o singura strada de noua ori in decurs de 12 zile. Bogdan Novac, primarul din Breaza, sustine ca legislatia in vigoare nu ajuta comunitatile pentru ca nu permite interventia vanatorilor decat in urma unui apel la 112.In ultimele saptamani, prezenta ursilor a fost sesizata in mai multe zone ale orasului Breaza. Exemplare de urs au fost ... citeste toata stirea