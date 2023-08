Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, a confirmat luni dimineata, in jurul orelor 04.30, ca a fost primita o sesizare, prin apel la numarul unic de urgenta 112, privind prezenta unui urs in zona Rafinariei Petrotel -Lukoil din Ploiesti, strada Mihai Bravu. "Animalul a fost gasit in zona indicata, a fost tranchilizat, in conformitate cu prevederile O.U.G. 81/2021, si va fi relocat in padurile din Tabla Butii", au anuntat ulterior reprezentantii ISU, aducand, in fapt vestea asteptata de mai ... citeste toata stirea