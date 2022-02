USR are un nou presedinte, dupa demisia lui Dacian Ciolos din fruntea USR: "Nu puterile mi-au lipsit mie, ci increderea ca putem colabora impreuna"

Biroul National USR a respins luni proiectul de reformare a partidului propus de Dacian Ciolos, iar acesta si-a anuntat in aceasta seara demisia ca sef al formatiunii politice, dupa doar 4 luni de cand a fost ales presedinte.Am decis sa demisionez din pozitia de presedinte, raman in continuare in partid, un membru de partid si voi cauta in continuare cu ceilalti colegi care cred ca acest partid, pentru a avea un viitor si eu cred ca trebuie sa aiba un viitor, are nevoie de improspatare, are ... citeste toata stirea