Veolia Energie Prahova anunta lucrari la reteaua primara de termoficare pentru finalizarea unor investitii strategice

Veolia Energie Prahova (VEP) anunta pentru ziua de luni, 14.02.2022, in intervalul orar 08:00 - 22:00, executarea unor lucrari la reteaua primara de termoficare care vizeaza devierea si punerea in functiune a unor conducte de termoficare in zona podului de la Gara de Sud. Aceste lucrari se desfasoara in baza unui contract de investitii ale unui partener si sunt executate strict pentru finalizarea lucrarilor de investitii, VEP neavand nicio problema de furnizare de agent termic pe acest tronson. ... citeste toata stirea