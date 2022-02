Veolia Energie Prahova anunta lucrari la reteaua primara de termoficare pentru marti, 8.02.2022

Veolia Energie Prahova anunta executarea unor lucrari de interventie la reteaua primara de termoficare marti, 8.02.2022, in intervalul orar 8:00 - 18:00, pentru a remedia o avarie survenita in perimetrul cartierelor Democratiei si Mihai Bravu.In cursul zilei de marti, furnizarea cu apa calda si incalzire va fi intrerupta in intervalul orar 08:00 - 18:00, pentru blocurile arondate urmatoarelor puncte termice: 1, 2, 3, 5 Mihai Bravu, 5, 7, 13, 16, 18 Democratiei, 12 Centru, Camin Colegiul ... citeste toata stirea