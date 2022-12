VESTE BUNA: A fost suplimentat bugetul destinat Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022

In Sedinta Guvernului din 08 decembrie 2022 a fost aprobata Hotararea ce modifica art. 8 din HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022.Prin prezentul act normativ se suplimenteaza resursele financiare necesare achitarii obligatiilor de plata catre potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis inscrisi in Program in ciclul II de productie cu 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, ... citeste toata stirea