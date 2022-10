VESTE BUNA pentru scolile din Ploiesti! NU se va trece in online, NU vor fi sincope! Cine face anuntul?

Primarul Municipiului Ploiesti, domnul Andrei Liviu Volosevici, informeaza comunitatea locala ca nu vor exista sincope in asigurarea functionalitatii unitatilor de invatamant preuniversitar, in perioada sezonului rece 2022-2023.In cursul acestei zile, edilul sef al municipiului Ploiesti a avut o intalnire de lucru cu inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, doamna Ilona Cornelia Rizea, in vederea realizarii unei analize, din punct de vedere financiar si ... citeste toata stirea