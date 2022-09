Veste de impact: Se suplimenteaza locurile de munca in invatamant!!!

"Prin Hotararea de Guvern a fost suplimentat cu 2.200 numarul posturilor din invatamantul preuniversitar de stat, inclusiv invatamantul special, centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, necesare pentru preluarea creselor in sistemul de invatamant si pentru acoperirea deficitului de personal didactic in scolile si gradinitele in care a crescut numarul de formatiuni si pentru implementarea Programului-pilot de ... citeste toata stirea