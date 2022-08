Vesti proaste: Ploiestenii NU vor avea apa calda nici de la 1 septembrie

Ploiestenii asteptau ca pe 1 septembrie sa fie reluata furnizarea apei calde in cele peste 55.000 de apartamente, dar acest lucru nu se va intampla, din pacate peste cei peste 130.000 de locatari afectati si pentru spitalele/gradinitile/scolilele, s.a.m.d. din Ploiesti.Multiple surse din administratia locala ne-au declarat ca nu se stie cand va fi rezolvata problema apei calde in oras si ca sunt slabe sansele ca in luna septembrie sa curga apa calda la robinetele ploiestenilor si ca exista o ... citeste toata stirea