Vicentiu Corbu, fondatorul KIM, crede ca viitorul apartine tehnologiilor distribuite

Antreprenrul ploiestean Vicentiu Corbu, fondatorul companiei KIM, a avut o pasiune de mic pentru IT, aceasta pornind de la un calculator Cobra, celebru pentru generatiile contemporane dezvoltarii acestui domeniu. El a povestit, intr-un interviu acordat fineco24news.blogspot.com cum cariera sa a inceput in companii romanesti si a continuat apoi in multinationale, cu proiecte in zona de aviatie sau Petrol si Gaze, in mai multe tari din Asia si Europa, cele mai intense fiind in Pakistan, Iran sau ... citeste toata stirea