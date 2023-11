Urmeaza-ti visul si vei reusi! Omul de afaceri ploiestean Vicentiu Corbu a lucrat in mai multe companii multinationale, dar a ales sa isi faca propria afacere, convins fiind ca si romanii pot reusi in tara lor. A adus in piata solutii NFC care se adapteaza fiecarui business in parte, asemenea unui croitor, nedorind sa faca o solutie clasica pentru un domeniu de activitate, ci configurabila.Intr-o perioada in care termenul de digitalizare a ajuns atat de comun, Vicentiu a crezut si demonstrat ... citeste toata stirea