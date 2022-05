Vicentiu Corbu, KIM: Vrem extindere internationala cu platforma KIM 4 Industry

Compania Keep IT Mobile Development din Ploiesti, care a dezvoltat sub brandul KIM o serie de solutii software pentru zona industriala, are nevoie de o finantare de 500.000 euro pentru a se putea extinde la nivel international cu platforma proprie, numita KIM 4 Industry, care integreaza solutii software pentru zona de productie, logistica si operatiuni in teren. Platforma a fost lansata la inceputul acestui an, iar pana acum a atras 9 clienti mari din Romania. Tarile vizate pentru extindere ... citeste toata stirea