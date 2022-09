Vicepresedintele CJ Prahova, Cristian Apostol il critica dur pe Volosevici: "Domnule primar, treziti-va! Tot aburul din CET-ul Brazi, nu poate sterge rusinea acestor doi ani de mandat"

Vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova, Cristian Apostol, l-a atacat in termeni duri pe primarul Ploiestiului, Andrei Volosevici:"Domnule primar, treziti-va!Tot aburul din CET-ul Brazi, nu poate sterge rusinea acestor doi ani de mandat. Gunoi, pierderea fondurilor europene, lipsa apei calde, amenintarea lipsei caldurii, lipsa investitiilor in centrul de radiologie, totul dintr-un management defectuos in subordinea directa a dumneavoastra! ... citeste toata stirea