Viceprimarul Municipiului Ploiesti, Magdalena Trofin, va fi inlocuita de o colega, tot de la USR. Detalii din lupta pentru putere din USR Ploiesti

Viceprimarul municipiului Ploiesti, Magdalena Trofin (foto stanga), ar urma sa fie inlocuita din functie cu o colega din USR. Conform unor surse politice, vicele Trofin, care detine si calitatea de consilier local, ar fi pierdut lupta din interiorul partidului pentru a ocupa in continuare postul de viceprimar in urma nemultumirilor colegilor fata de activitatea ei ca si viceprimar, inclusiv prin voturile date in consiliul local impotriva proiectelor colegilor de alianta de la PNL, fiind ... citeste toata stirea