Victor Ponta a discutat, despre tensiunile create in Coalitie din cauza noii Legi a pensiilor. Cum crede fostul prim-ministru ca ii va afecta acest lucru pe politicieni."Eu cred ca aici cei de la PNL au zis, daca marim pensiile, de fapt, nu le maresti, aplici legea in vigoare. Lege care s-a aplicat si in mandatul premierului Ciuca, si in mandatul premierului Citu, si in mandatul premierului Orban. Nu e ca pe vremea guvernelor lor nu aveam bani. Era normal sa dea si Ciolacu acea indexare ... citeste toata stirea