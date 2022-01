Vila din Busteni unde pictorul Nicolae Tonitza isi petrecea vacantele, scoasa la vanzare. Pretul cladirii emblematice

O cladire emblematica din statiunea Busteni, unde isi petrecea vacanta unul dintre cei mai cunoscuti pictori romani, se vinde cu 185.000 de euro. Cladirea, cunoscuta in zona drept Vila Rucareanu, era loc de refugiu in perioada interbelica pentru oameni de cultura si artisti, printre care s-a aflat si pictorul Nicolae Tonitza.Potrivit sothebysrealty.ro, Tonitza avea rezervata camera nr. 4, aflata la etajul vilei din Busteni.De altfel este cunoscut faptul ca artistul barladean s-a retras in ... citeste toata stirea