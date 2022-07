Violonistul Alexandru Tomescu va sustine un concert in fata cabanei Caraiman din Bucegi

Concertul va avea loc in data de 16 iulie, ora 11, in aer liber, in fata cabanei Caraiman, evenimentul marcand incheierea Turneului International Stradivarius - "PAGANINI MAGIC". Melomanii care vor dori sa participe la concert vor putea asculta sonatele lui Paganini pe vioara Stradivarius Elder-Voicu cu Alexandru Tomescu si Chitara lui Dragos Ile. Intrarea este libera.Accesul se poate face cu masina pana la Cabana Piatra Arsa, de acolo pe jos, prin Jnepeni pana la Cabana Caraiman. Acces cu ... citeste toata stirea