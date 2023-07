Vineri, 14 iulie 2023, Camera de Comert si Industrie Prahova, reprezentata de Presedintele Aurelian Gogulescu, a primit vizita lui Rares Burlacu, Presedintele Agentiei Romane pentru Investitii si Comert Exterior (ARICE), care a fost insotit de Sorin Toader, Ministru Consilier in cadrul Biroului pentru Promovare Comerciala si Economica al Ambasadei Romaniei la Seoul.Discutiile au vizat aspecte privind promovarea externa a companiilor exportatoare romanesti si prahovene in special, in vederea ... citeste toata stirea