Webinar pe teme antrepranoriale, organizat de CCI Prahova si BRCC

Camera de Comert si Industrie Prahova si British-Romanian Chamber of Commerce (BRCC) au organizat, marti, 1 februarie a.c., Webinarul pe teme antreprenoriale "Best Practices in 2021", la care au participat 45 de persoane, iar 9 companii au avut oportunitatea de a sustine scurte prezentari.Evenimentul s-a adresat atat firmelor cu capital britanic, dar si celor care deruleaza deja afaceri pe piata din Regat sau intentioneaza sa faca acest lucru, companiilor care doresc sa afle mai multe ... citeste toata stirea