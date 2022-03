Will Smith isi cere scuze dupa ce l-a palmuit pe Chris Rock, care facuse o gluma despre sotia sa bolnava la decernarea premiilor OSCAR

Will Smith este subiectul dezbaterilor pe internet, in acest moment, dupa un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena si l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma despre sotia sa. Rock a spus ca se asteapta sa o vada pe Jada Pinket Smith in "G.I. Jane" 2. A fost o aluzie la faptul ca actrita este rasa in cap."Jada Pinkett-SmithSmith, abia astept sa vad G.I. Jane II", a spus Chris Rock, referitor la faptul ca sotia lui Will Smith este tunsa la zero. ... citeste toata stirea