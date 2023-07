Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti va organiza un workshop, in colaborare cu Innovation Norway si Consiliul Judetean Prahova, in cadrul proiectului "Sistem Hibrid pentru Eficienta Energetica folosind Energie Geotermala, Aplicat in Campusul UPG din Ploiesti".Acest workshop este rezultatul unui parteneriat intre UPG si prestigioasele organizatii Innovation Norway si Consiliul Judetean Prahova.Prin eforturile comune, proiectul "Sistem Hibrid pentru Eficienta Energetica folosind Energie ... citeste toata stirea