WOW: Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Regatului Thailanda, in vizita la Ploiesti

Conducerea Primariei Municipiului Ploiesti a fost, astazi, gazda vizitei de lucru a Ambasadorului Extraordinar si Plenipotentiar al Regatului Thailanda in Romania, Excelenta Sa doamna Dao Vibulpanich.Viceprimarii municipiului Ploiesti, domnul Daniel Nicodim si doamna Anca Adina Popa, au participat la intalnirea oficiala, care a avut loc la sediul Municipalitatii, Excelenta Sa doamna Dao Vibulpanich fiind recent desemnata in aceasta functie in Romania si aflandu-se pentru prima data in vizita, ... citeste toata stirea