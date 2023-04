MY FAIR LADY: duminica, 7 mai, ora 18.30, sala Teatrului "Toma Caragiu" / duminica, 21 mai, ora 18.30, sala Teatrului "Toma Caragiu""Aceste reprezentatii sunt SOLD OUT"- este anuntul din aceasta dimineata (26 aprilie!) din partea conducerii Teatrului "Toma Caragiu", la trei zile numai de la ultima reprezentatie a celebrului musical...ASTA INSEAMNA... SUCCES! ASTA INSEAMNA UN SPECTACOL CARE VRAJESTE!...Spectacolul-poveste este inspirat de mitul lui Pygmalion, transpus in libretul operetei ... citeste toata stirea