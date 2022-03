WOW!!! Muzeul Jazz-ului din New Orleans- partener de onoare al Ploiesti jazz Festival

ASTA DA STIRE!!! Ploiesti Jazz Festival anunta ca se bucura de un nou parteneriat de exceptie, acela cu Muzeul Jazz-ului din New Orleans (loc cunoscut drept patria JAZZ-ULUI, acolo unde, candva, totul "respira" pe ritmurile nemuritorului Louis Armsrong...)In urma colabararii parafate in aceste zile, Muzeul Jazz-ului si Filarmonica "Paul Constantinescu" vor conlucra la realizarea unui film documentar tematic. Materialul video va fi realizat in baza proiectului "Jazz Roots: USA to Romania", ... citeste toata stirea