E Stirea Zilei la Ploiesti: Raphael Wressnig, unul dintre cei mai titrati artisti de jazz ai momentului, si-a demonstrat virtuozitatea in repetate randuri, de fiecare data cand s-a asezat la clapele unui Hammond B3.Pentru a-si putea sustine concertul din cadrul celei de-a treia zile a Jazz on the Rooftop, Filarmonica Ploiesti a apelat la bunul sau prieten, domnul Catalin Beciu, ce detine o impresionanta colectie de ... citeste toata stirea