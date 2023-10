EA e pecetea belsugului!Zacusca de vinete traditionala, facuta din legume crescute in gradina, de la mici producatori locali, este unul dintre deliciile toamnei pe plaiurile noastre. Este facuta de gospodine cu rabdare si cu... dulceata dragostei fata de traditii si fata de ceea ce mostenim din tainele satului de altadata, cu maestria adunata in ani de practica si cu retete locale, transmise din generatie in generatie.Este una dintre cele mai raspandite si indragite retete. Legumele din ... citeste toata stirea