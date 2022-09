Zilele Europene ale Patrimoniului, celebrate in Prahova

In fiecare an, in luna septembrie, cetatenii sunt invitati sa viziteze monumente istorice sau sa participe la evenimente prin care sa descopere patrimoniul cultural din intreaga Europa cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului (ZEP), organizate la initiativa comuna a Consiliului Europei si a Uniunii Europene.In Romania, Zilele Europene ale Patrimoniului ofera, inca din 1992, participantilor ocazia sa descopere monumente istorice, dar si patrimoniul cultural.INSPIRAT: Muzeul Judetean de ... citeste toata stirea