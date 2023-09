5 Octombrie, Ziua Internationala a Educatiei, o sarbatoare cu impact major in cultura oricarei natii, ce trebuie celebrate cu fast si intr-un mod reprezentativ deoarece... cum ar fi un popor fara educatie?"Nu degeaba am ales pentru aceasta seara un program muzical special, menit sa ne arate ce poti face cu opt sunete si multa dragoste pentru muzica, pentru frumos, pentru cei din jur si pentru viitor. Un program alcatuit din lucrari ce pot ingloba in paginile lor secole intregi de muzica ... citeste toata stirea