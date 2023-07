Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) - organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania - organizeaza, la 13 iulie a.c., cea de-a XIX-a editie a Zilei Nationale a Contabilului Roman in cele 41 de judete si Municipiul Bucuresti. La filiala PRAHOVA, cel mai important eveniment din Romania dedicat profesiei contabile, desfasurat sub sloganul Traditie pentru viitor. Evoluam impreuna!, va avea loc la Restaurant HOTEL CENTRAL, incepand cu ... citeste toata stirea