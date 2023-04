Ziua Veteranilor de Razboi a fost celebrata astazi, la Ploiesti printr-o ceremonie militara si o slujba religioasa la Monumentul Eroilor din Cimitirul Militar ,,Bolovani".Demn de luat in seama: Traditia de a cinsti si omagia venerabilii ostasi ai tarii isi are originea in initiativa Regelui Carol I, cand, in baza prevederilor Conventiei de la Geneva a statelor europene, se instituia titlul de "Veteran de Razboi", in onoarea combatantilor acoperiti de glorie pe redutele Razboiului de ... citeste toata stirea