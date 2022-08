A inceput restaurarea Colegiului National "Ion Luca Caragiale"

Primaria municipiului Ploiesti a demarat executia lucrarilor de restaurare partiala a fatadei si acoperisului Colegiului National "Ion Luca Caragiale". Lucrarile constau in interventii de restaurare a fatadelor in camp, restaurarea elementelor decorative si revizuirea sarpantei.Cladirea Colegiului National "I.L.Caragiale", care are sediul in strada Gheorghe Doja nr.98 si a fost construita, in perioada 1926 - 1936, dupa planurile si sub supravegherea arhitectului Toma T. Socolescu, se afla in ... citeste toata stirea