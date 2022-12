ALERTA InfoCons: Gustare de post cu pana la 50 E-uri

InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu informatii despre numericul de aditivi alimentari , cantitatea de zahar , cantitatea de sare , proveninenta ingredientului principal etc. din produsele ce vor fi consumate cu preponderenta in Post .Cu ajutorul Aplicatiei Gratuite InfoCons consumatorii afla numarul total de E-uri din gustarea de post!Consumatorii care aleg sa prepare o gustare de post cu paine , pate vegetal , margarina , halva , un suc tip ceai sau o lapte de soia si o guma de ... citeste toata stirea