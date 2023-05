Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, ca in fiecare an, la nivel national, Bursa Generala a Locurilor de Munca, in data de 12 mai 2023.Evenimentul se va desfasura la nivelul tuturor celor 41 de agentii judetene si cea a municipiului Bucuresti si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze profesional spre ocupatii cu posibilitati de mentinere a raportului de munca pe termen mediu si lung.Obiectivul ... citeste toata stirea