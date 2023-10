"Astazi, in comuna noastra, in satul Buchilasi, pe terenul fostei scoli, prin parteneriat cu Primaria Comunei Rafov, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova a inceput lucrarile de construire ale unui ansamblu dedicat copiilor cu dizabilitati, fomat din doua case de timp familial si un Centru de zi", a tranmsis in aceasta dimineata administratia comunei Rafov.Cele doua case vor gazdui copiii aflati in plasament in cadrul complexului de servicii comunitare "Sf. ... citeste toata stirea