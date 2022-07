Azi- Ziua celui mai indragit produs alimentar: CIOCOLATA...

7 iulie 2022 - Ziua Mondiala a Ciocolatei, (World Chocolate Day).CE MERITA STIUT? Initiata in 2009, Ziua Mondiala a Ciocolatei este celebrata la 7 iulie, aceasta data fiind consemnata in istorie drept momentul cand bautura pe baza de cacao a fost introdusa in Europa, in 1550.Aztecii antici au atribuit proprietati magice "chocolatlului" rece si ascutit. In Europa Renasterii, o ceasca de cacao fierbinte era un simbol al luxului si respectabilitatii.Cuvantul modern "ciocolata" provine din ... citeste toata stirea