Din 1990, Ziua Petrolistului este sarbatorita in fiecare an, la data de 8 septembrie.La initiativa Federatiei Sindicatelor Libere si Independente Petrom, Ziua Petrolistului se desfasoara sub patronajul Sfintei Maria, aleasa drept protectoare a petrolistilor si este dedicata personalului din industria petrolului, celor care lucreaza in foraj, extractie, prelucrarea si cercetarea petrolului si gazelor naturale.Premiere mondiale, o multime de realizari, inventii si descoperiri ale unor ... citeste toata stirea