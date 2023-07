"Am preluat Cetatuia Brasovului!Am inceput lucrarile de igienizare si urmeaza cele de punere in siguranta. In paralel se lucreaza la expertiza tehnica pentru lucrarile de consolidare.Portile vor fi deschise la inceputul lunii septembrie, cu ocazia Forumului Oraselor Verzi". Este vestea cea mare pe care o dau cei din administratia Brasovului.Simplu: pentru ca ACOLO cei responsabili inteleg rostul istoriei, a culturii, a "radacinilor" comunitatii.Municipalitatea a inceput lucrarile de ... citeste toata stirea