Cum am aflat, imediat va informam: Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a convocat Consiliul Local, astazi, la ora 14.00, in sedinta extraordinara, pentru preluarea Spitalului General CFR in reteaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.Edilul revine, asadar, pentru a patra oara cu proiectul de hotarare privind preluarea spitalului CFR, asta dupa ce, de fiecare data cand s-a pus in discutie subiectul, consilierii locali au respins acest proiect.