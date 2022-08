"Deranj" mare, cu exproprieri de suprafete si terenuri la Azuga. Pentru un pasaj subteran. Guvernul trebuie sa dea "unda verde"

Guvernul va aproba in sedinta de miercuri, exproprierile pentru Pasajul de la Azuga pe DN 1 Valea Prahovei. Pasajul subteran de la Azuga va fi construit in zona Primariei si va fluidiza circulatia pe strada Prahovei, traseul dintre Gara Azuga si accesul spre partiile de schi. Este un proiectul care se deruleaza in cadrul unui parteneriat intre Compania de Drumuri si Consiliul Judetean Prahova, documentatia tehnica si finantarea fiind in responsabilitatea CNAIR, iar de executie se vor ocupa ... citeste toata stirea