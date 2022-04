Elevii din Ploiesti s-au antrenat pentru viitor

In luna februarie a acestui an s-a incheiat cu succes programul integrat de orientare in cariera Antrenament pentru Viitor derulat in Ploiesti. O initiativa a Fundatiei Romanian Business Leaders (RBL), programul a fost implementat in liceele din Ploiesti si scolile gimnaziale din proximitatea orasului si a beneficiat de sustinerea OMV Petrom.Cei 157 de elevi de liceu si gimnaziu participanti la program provin de la doua licee din Ploiesti (Liceul Tehnologic Energetic "Elie Radu" si Liceul ... citeste toata stirea