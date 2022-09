EXCLUSIV: O alta Bijuterie, acelasi arhitect celebru... la un pas de capodopera Palatul Culturii...

Construita in 1928, situata in Ploiesti, Strada Emile Zola Nr 1, (fosta "Pescaria Veche", in momentul construirii), aceasta cladire ce poarta inca marca vremurilor trecute si mai cu seama pe aceea a celebrului sau arhitect, a fost conceputa ca louinta a familiei D. Pirvulescu (situata la primul etaj), avand doua magazine la parter (dintrecae unul este Plapamaria familiei Mitica Parvulescu, iar in restul casei, apartamente inchriate. (informatii pretioase din cartea "Toma T. Socolescu Arhitect ... citeste toata stirea