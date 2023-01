FII INFORMAT! Ai acum instrumentul care iti usureaza crearea meniului zilnic si a listei de cumparaturi !

In momentul in care merg la supermarket, multi dintre consumatori au tendinta de a cumpara excesiv, neavand nevoie de toate produsele pe care le pun in cosul de cumparaturi. Pentru a evita risipa alimentara , dar si pentru o mai buna organizare a meniurilor zilnice si saptamanale, Aplicatia InfoCons vine in sprijinul consumatorilor cu optiunea de a crea , direct in aplicatie, lista de cumparaturi , retete precum si mesele zilnice.Aplicatia Gratuita InfoCons este un instrument unic la nivel ... citeste toata stirea