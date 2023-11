"Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a semnat, astazi, contractul de finantare rambursabila pentru achizitionarea stocului de gaze naturale, necesar functionarii sistemului de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, in sezonul rece 2023-2024, pentru Municipiul Ploiesti.Contractul de finantare rambursabila, in valoare de 80.000.000 lei, a fost semnat de edilul sef al Municipiului Ploiesti cu Exim Banca Romaneasca, o banca ... citeste toata stirea