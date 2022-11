FITI LA CURENT cu noile drepturi ale angajatilor

Noile completari si modificari le aduc salariatilor drepturi suplimentare cum ar fi:-acordarea unui concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal pentru o ruda sau o persoana care locuieste in aceeasi gospodarie;-mutarea pe un post vacant mai avantajos;-concediu paternal la cererea scrisa a angajatului;-dreptul de absenta de la locul de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare in cazul unor situatii neprevazute-posibilitatea pentru functionarii publici de a lucra in regim ... citeste toata stirea