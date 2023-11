"Am participat aseara la Gala Topului National al Firmelor Private 2023, eveniment care s-a desfasurat la Ateneul Roman, in Bucuresti, si unde au participat si reprezentanti ai mediului de afaceri din Prahova, mai cu seama ca in topul national se regasesc 438 de firme prahovene dintre care 71 sunt pe primul loc la diferite categorii. Am aplaudat succesul tuturor, succes care se reflecta in dezvoltarea tarii. Multi ani am lucrat in mediul privat si stiu bine cu ce confruntari se lupta an de an ... citeste toata stirea