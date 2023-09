Avand in vedere lansarea interventiei DR 30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din cadrul Planului Strategic (PS) 2023-2027, in luna octombrie 2023, conform calendarului prezentat in Reuniunea Comitetului de Monitorizare din 7 septembrie 2023, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia Generala Dezvoltare Rurala, in calitate de Autoritate de Management pentru PS 2023-2027, face urmatoarele precizari:ATENEsIE: Tinerii fermieri care intentioneaza sa solicite ... citeste toata stirea