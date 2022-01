Inghitim saptamanal microplastice cat un card bancar! Cum ajung acestea in corpul nostru?

Microplasticele sunt bucati minuscule de plastic, care masoara mai putin de 5 mm, au dimensiuni atat de mici, incat nu trec in totalitate prin sistemele de filtrare a apei. Astfel, ele ajung sa fie impregnate in apa potabila si in sol, si, in mod inevitabil, in organismul uman, putand cauza boli grave sau dezechilibre hormonale.Exista doua tipuri de microplastice: primare si secundare. Microplasticele primare sunt bucati mici de plastic care au fost create in mod intentionat de ... citeste toata stirea