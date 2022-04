Instanta a decis inchiderea procedurii de faliment a Rafinariei Steaua Romana Campina; ea va fi radiata de la Registrul Comertului

Infiintata in urma cu 127 de ani, Rafinaria Steaua Romana Campina, una dintre cele mai vechi din Romania si Europa, a intrat in faliment in luna februarie a anului trecut iar pe 18 aprilie a.c., Tribunalul Bucuresti a aprobat raportul final al lichidatorului judiciar si a inchis procedura insolventei impotriva acesteia. Mai mult, Tribunalul Bucuresti a dispus radierea societatii din Registrul Comertului Bucuresti, hotararea nefiind definitiva.Potrivit portalului instantelor de judecata, ... citeste toata stirea